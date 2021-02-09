سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمسئولين عن تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة خلال تفقده أمس لإنشاءات مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد في العالم، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط معايير الإنشاء الهندسية لكل المباني والمنشآت الجاري العمل فيها.

وسلطت الضوء على تأكيد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية الوزاري أمس، على التمسك بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وضرورة وجود دور عربي جماعي فاعل في مقاربة التحديات الإقليمية وجهود حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة.

وأخبرت عن انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، أمس ‏بمشاركة مختلف الفصائل وشخصيات مستقلة، لمناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام بين الفصائل، وترتيب البيت الفلسطيني، وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.

وأشارت إلى تأكيد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع ثلاثي أمس بالقاهرة، أن الأمن المائي العربي له أولوية متقدمة، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه الحقوق المائية للدول العربية.

ونوهت الصحف إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أعلن أمس عن تشكيل حكومة جديدة تضم 25 وزيرا، أغلبهم من الوجوه الجديدة مع احتفاظ 4 وزراء سابقين بحقائبهم هم وزراء العدل والري والتعليم العالي والشؤون الدينية، وتم إرجاء البت في حقيبة وزارة التربية والتعليم لإجراء مزيد من المشاورات.

ولفتت إلى إحدى الشركات الألمانية المكلفة بالتخلص من المواد الكيماوية في ميناء بيروت بعد الانفجار الذي وقع في أغسطس الماضي كشفت عن عثورها على 52 حاوية تضم مواد شديدة الخطورة وربما تكون مدمرة مثل قنبلة نيترات الأمونيوم الأولي.

وتحدثت صحف مصر عن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبة الوصول إلى مناعة القطيع بالولايات المتحدة ضد فيروس

// انتهى //

10:16ت م

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القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمسئولين عن تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة خلال تفقده أمس لإنشاءات مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد في العالم، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط معايير الإنشاء الهندسية لكل المباني والمنشآت الجاري العمل فيها.وسلطت الضوء على تأكيد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية الوزاري أمس، على التمسك بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وضرورة وجود دور عربي جماعي فاعل في مقاربة التحديات الإقليمية وجهود حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة.وأخبرت عن انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، أمس ‏بمشاركة مختلف الفصائل وشخصيات مستقلة، لمناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام بين الفصائل، وترتيب البيت الفلسطيني، وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.وأشارت إلى تأكيد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع ثلاثي أمس بالقاهرة، أن الأمن المائي العربي له أولوية متقدمة، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه الحقوق المائية للدول العربية.ونوهت الصحف إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أعلن أمس عن تشكيل حكومة جديدة تضم 25 وزيرا، أغلبهم من الوجوه الجديدة مع احتفاظ 4 وزراء سابقين بحقائبهم هم وزراء العدل والري والتعليم العالي والشؤون الدينية، وتم إرجاء البت في حقيبة وزارة التربية والتعليم لإجراء مزيد من المشاورات.ولفتت إلى إحدى الشركات الألمانية المكلفة بالتخلص من المواد الكيماوية في ميناء بيروت بعد الانفجار الذي وقع في أغسطس الماضي كشفت عن عثورها على 52 حاوية تضم مواد شديدة الخطورة وربما تكون مدمرة مثل قنبلة نيترات الأمونيوم الأولي.وتحدثت صحف مصر عن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبة الوصول إلى مناعة القطيع بالولايات المتحدة ضد فيروس كورونا ، من خلال تطعيم 75% على الأقل من السكان للوقاية من الفيروس بحلول نهاية الصيف المقبل.// انتهى //10:16ت م0022

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