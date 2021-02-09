شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبدالرحمن يغمور صاحب الدعاء الشهير وإعلان رؤية «الهلال» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفى المذيع والمخرج عبدالرحمن محمود يغمور عن عمر يناهز 85 عاما ، وكان آخر ظهور إعلامي له على قناة روتانا في برنامج وينك مع الزميل محمد الخميسي.

و"يغمور" يعد من أقدم المذيعين السعوديين، كما عمل مديرا للقناة الأولى. وارتبط يغمور في ذاكرة المشاهدين ببرامج مثل "يوم جديد" و "بك نستعين" وتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.

زامل الراحل عبدالرحمن يغمور الجيل الذهبي للإعلام السعودي في السبعينات والثمانينات الميلادية، مثل ماجد الشبل وغالب كامل وعوني كنانة وبدر كريم وحسين نجار.