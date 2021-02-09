السعودية اليوم / الهند تسجل 9110 إصابات جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

سجلت الهند 9110 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 78 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و625 شخصا.

وأفادت بأن 14 ألفا و16 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و548 ألفا و521 شخصا.

// انتهى //

08:51ت م

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نيودلهي 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسسجلت الهند 9110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و847 ألفا و304 أشخاص.وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 78 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و625 شخصا.وأفادت بأن 14 ألفا و16 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و548 ألفا و521 شخصا.// انتهى //08:51ت م0015

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