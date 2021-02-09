سياسي / وزير الخارجية اليمني يبحث مع نظيره الأردني التعاون بين البلدين



القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

بحث وزير الخارجية اليمني وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع نظيره الأردني أيمن الصفدي, آفاق التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وتطرق اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية إلى مناقشة الترتيبات اللازمة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الدكتور بن مبارك استعرض خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحة الداخلية.. مشيراً إلى التطورات السياسية في أعقاب اتفاق الرياض وعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومستجدات عملية السلام التي يقودها المبعوث الأممي، والممارسات الإجرامية للميليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني، وخدمتها الأجندة الخارجية المشبوهة الساعية إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، ورفضها كل المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام.

من جهته،جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني التأكيد على دعم المملكة الأردنية الثابت والدائم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة ومساندته المستمرة للحكومة الشرعية للوصول إلى السلام الشامل.. مؤكدا أن بلاده العضو في تحالف دعم الشرعية في اليمن ستقدم كل الدعم لليمن في مختلف المجالات وفِي جميع المحافل الدولية، حتى تحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن كافة.

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