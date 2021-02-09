الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

سابتكو تعلن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020م.

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول” أن سبب التوصية بعدم التوزيع بهدف دعم السيولة النقدية والمركز المالي للشركة.

وأضاف البيان أن الموافقات سوف يتم عرض التوصية بإذن الله تعالى في اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة للموافقة عليها.



