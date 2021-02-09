السند يوضح حكم طلب المرأة للطلاق من زوجها لأنه لا يصلي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي.

وقال الشيخ السند، خلال استضافته في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، إن على الزوجة أن تواصل في نصح زوجها بالصلاة.

وأضاف أنه في حال إذا لم يستجِب الزوج لنصيحة زوجته فيجوز لها طلب الطلاق إذا أرادت ذلك.

وتابع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند، في رده على حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي بأن عليها أن تواصل نصحه فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الأعمال، فإن استجاب لها أو لها أن تطلب مفارقته عن طريق دور القضاء وعن طريق وليها، وهكذا.

