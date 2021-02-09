شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي.

وأكد السند، خلال استضافته في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن على الزوجة أن تواصل في نصح زوجها بالصلاة.

وأضاف أنه في حال إذا لم يستيجب الزوج لنصيحة زوجته فيجوز لها طلب الطلاق إذا أرادت ذلك.

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الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي.