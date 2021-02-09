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بالفيديو.. حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي.

وأكد السند، خلال استضافته في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن على الزوجة أن تواصل في نصح زوجها بالصلاة.

وأضاف أنه في حال إذا لم يستيجب الزوج لنصيحة زوجته فيجوز لها طلب الطلاق إذا أرادت ذلك.

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الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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