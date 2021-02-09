شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..سبب اعتراض " الزامل للصناعة " على سداد 229 مليون للزكاة والدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث المهندس خالد الزامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة والصناعية، عن سبب اعتراض الشركة على تسديد 229 مليون ريال للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وقال الزامل: " المبلغ عبارة عن فروقات سابقة عن عامي 2017 و 2018، وسبب الاعتراض هو عدم واقعية الرقم المطلوب سداده " .

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الهيئة وأوضحوا لها الأمر، متوقعين أن ينجح اعتراضهم.