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بالفيديو..سبب اعتراض " الزامل للصناعة " على سداد 229 مليون للزكاة والدخل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث المهندس خالد الزامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة والصناعية، عن سبب اعتراض الشركة على تسديد 229 مليون ريال للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وقال الزامل: " المبلغ عبارة عن فروقات سابقة عن عامي 2017 و 2018، وسبب الاعتراض هو عدم واقعية الرقم المطلوب سداده " .

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الهيئة وأوضحوا لها الأمر، متوقعين أن ينجح اعتراضهم.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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