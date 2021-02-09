شكرا لمتابعة خبر عن نتائج التحقيقات الأولية مع تونسية مارست الطب دون شهادة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الصحة أنها رصدت ما تم تداوله من مقطع فيديو تظهر فيه مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين احد العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، أثناء تواجدها بالمملكة وقامت الصحة في جدة بالتحقق ومعرفة المركز الذي كانت تعمل به حيث تشير المعلومات الأولية انها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من ستة سنوات، ويجري حالياً التحقيق في كافة التفاصيل وسيتم إصدار بيان لاحقاً يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات.

وأكدت الصحة أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في اي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة او تمكين اي مخالف للانظمة حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن.

وتهيب الصحة بالجميع للابلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على الرقم 937.