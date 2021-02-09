شاومي تطلق جهاز التلفاز المتميز Mi TV Q1 75

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أعلنت شركة شاومي اليوم عن إطلاق Mi TV Q1 75، وهو جهاز التلفاز QLED 4K الأكثر تميزًا في السوق العالمية حتى الآن.

وتقدم شاومي تجربة التلفزيون الذكي بدقة 4K إلى أقصى الحدود بفضل لوحة ضخمة بقياس 75 إنشًا، وتكنولوجيا النقاط الكمية، بالإضافة إلى نظام Android TV 10 وتجربة التلفزيون الذكية المحسنة.

ويتوفر Mi TV Q1 75 اعتبارًا من شهر مارس 2021 في مناطق معينة بسعر موصى به يبلغ 1300 يورو.

وقال (إيموري باب) Emory Babb، مدير تسويق المنتجات في شاومي: تعد فئة التلفاز واحدة من أهم الفئات في عالم منتجات شاومي، ونحن نواصل تحدي أنفسنا لتقديم مواصفات ومجالات ابتكار أفضل.

وأضاف: بناءً على الزخم القوي لأجهزة Mi TV في الصين والهند، يسعدنا تقديم تجربة التلفزيون الذكي من الجيل التالي إلى الأسواق العالمية.

ويتميز Mi TV Q1 75 بتصميم أنيق مع حدود ضيقة للغاية، ويوفر تجربة سينمائية واقعية من خلال شاشة عرض بدقة 4K UHD وتقنية النقاط الكمومية.

ويبلغ قياس الشاشة 75 إنشًا، وهي ممتدة من الحافة إلى الحافة مع تشطيب معدني ممتاز وزاوية عرض تبلغ 178 درجة، مما يتيح مشاهدة دون حواف من أي مكان في الغرفة.

وعندما يتعلق الأمر بجودة الصورة،فإن التلفاز يتفوق على منافسيه من خلال لوحة العرض 4K QLED التي تستوعب نطاق ألوان NTSC بنسبة 100 في المئة مع 1.07 مليار تنوع لوني و 1024 لون مختلف.

وبالنظر لتجهيزه بما يصل إلى 192 منطقة من نظام التعتيم المحلي الديناميكي الكامل، فإن التلفاز بقياس 75 إنشًا يحافظ على تباين عالي للصور، مما يحقق معدل تباين يبلغ 10000:1.

ومع دعم Dolby Vision و +HDR10، يوفر Mi TV Q1 75 نطاقًا ديناميكيًا موسعًا وألوانًا نابضة بالحياة لتجربة مشاهدة قصوى.

ويروج التلفاز أيضًا لمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، إلى جانب منافذ HDMI 2.1 ووضع زمن التأخر المنخفض التلقائي ALLM، مما يجعله تلفزيونًا مثاليًا بدقة 4K للاعبين ومن يقومون بالبث على حد سواء.

وفي الوقت نفسه، فإن الجهاز يجلب صوتًا سينمائيًا من نظام مكبرات الصوت الاستريو بقدرة 30 واط الذي يستخدم ست مكبرات صوت للحصول على صوت واضح للغاية، ويدعم Mi TV Q1 75 أيضًا Dolby Audio و DTS-HD.

وتعمل الأزرار المخصصة لخدمات نيتفليكس و Amazon Prime Video عبر جهاز التحكم عن بُعد على تسهيل وصول المستخدمين إلى المحتوى المفضل لديهم أكثر من أي وقت مضى.

وتعمل شاومي على زيادة تركيزها على دمج الصوت والتكنولوجيا في المنزل، ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بالتحكم دون استخدام اليدين في التلفزيون عبر الميكروفونات المخصصة للتحكم الصوتي البعيد المدى (حتى 3 أمتار).

وبالنسبة للمستخدمين الذين يريدون الخصوصية الكاملة، يوجد أيضًا مفتاح مادي في الجزء السفلي من الشاشة لكتم صوت الميكروفون.

Source aitnews

