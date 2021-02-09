︎ : .

يبدو أن شركة ون بلس تتجه إلى تحسين ملحوظ في كاميرات هواتفها وفقًا للتسريبات الأخيرة، وذلك بالتعاون مع العلامة التجارية المعروفة Hasselblad لتطوير كاميرا هاتف OnePlus 9 Pro القادم في وقت قريب من هذا العام، والمتوقع له أن يكون أحد أفضل الهواتف في السوق خلال 2021 والمنافس الرئيسي لهواتف سامسونج بين الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

وتظهر صور الهاتف وجود 4 كاميرا بالخلف ومستشعر على يبدو أنه للإضاءة بجانب فلاش، واسم Hasselblad يتواجد في مستطيل الكاميرات.

كما تشير التسريبات من اليوتيوبر Dave2D لوجود زوايا شاشة منحنية الأطراف بدقة 1440 بكسل وسرعة تحديث عالية 120 هرتز.

بالإضافة لذلك، OnePlus 9 Pro سيأتي مع ذاكرة رام 11 جيجابايت (ربما 12 جيجابايت) وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

وبالرغم من أن ون بلس صنعت سمعة طيبة من خلال هواتفها المميزة خلال السنوات الماضية، إلا أن قوة كاميراتها كانت نقطة خلاف بالنسبة للمستخدمين بسبب مميزاتها مقارنة مع الهواتف الرائدة الأخرى، ولذلك ربما يتيح التعاون مع شركة تطوير الكاميرات Hasselblad إمكانيات أفضل لهواتف الشركة مقارنة مع النسخ السابقة.

يُشار أن موتورولا سبق لها التعاون مع Hasselblad على كاميرات هواتفها وشهدت نتائج محسنة مقارنة بهواتفها الأخرى.

كما أن شركات أخرى مثل هواوي تتعاون مع لايكا لتطوير كاميرات هواتفها الرائدة، ونوكيا تتعاون مع زايس لنفس الغرض كذلك. Source aitnews





كانت هذه تفاصيل خبر صور مسربة لهاتف OnePlus 9 Pro تشير لقدومه مع كاميرا من Hasselblad لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.