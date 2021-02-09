تسلا تستثمر 1.5 مليار دولار في البتكوين وتتهيأ لقبول الدفع بالعملات المشفرة

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ذكر موقع بلومبيرغ، أن شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية، استثمرت 1.5 مليار دولار أمريكي في عملة البتكوين الرقمية المشفرة.

وأشار التقرير كذلك إلى أن الشركة تخطط لبدء قبول المدفوعات مقابل السيارات المباعة بالعملات الرقمية المشفرة مثل البتكوين ودوجكوين وغيرها.

وتبعًا لهذا الخبر، فإن قيمة البتكوين ارتفعت بشكل ملفت هذه الأثناء لتصل أكثر من 43 ألف دولار أثناء كتابة هذا الخبر، ومن المنتظر أن تصعد أكثر خلال هذه اليوم.

ويأتي هذا الاستثمار بعد أيام من حديث مؤسس تسلا إيلون ماسك عن عملة دوجكوين، ما تسبب في تحقيقها قيمة تاريخية.

وتُعد خطوة تسلا هذه نقلة كبيرة في تبني العملات الرقمية المشفرة على نطاق واسع، ويمهد الطريق أكثر لسماح الحكومات بها. Source tech-wd





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