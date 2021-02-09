كيف تتجنب الأطعمة الغنية بـ الدهون ؟

︎ :

.



مع عدم القدرة على تجنب الأطعمة التي تحتوي كميات كبيرة من الدهون يصبح فقدان الوزن أمرًا صعب المنال، ولا سبيل إلى تحقيقه، دون المعانة من قسوة النظام الغذائي المتبع لتحقيق هذا الأمر.

الأطعمة الخالية من الدهون وكيفية تجنبها

ونتيجة لهذا أوضح أحد خبراء التغذية أن أخصائيي الحميات قد يرتكبون خطأً كبيرًا عندما يتعلق الأمر باختيار الأطعمة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

وقال خبير التغذية، سيجني سفانفيلدت إنه من الضروري قراءة ملصقات التغذية المطبوعة على الطعام بشكل صحيح، وبهذه الطريقة سيكون هناك حرص كبير على ما سيتم تناول من أطعمة ومشروبات، كما سيتم تجنب كل ما هو ليس صحيًا.

أهمية معرفة عدد السعرات الحرارية

وأضاف خبير التغذية: “عند البدء في عملية إنقاص الوزن، فإن السعرات الحرارية مهمة للغاية، والمهم أيضًا هو أن الطعام الذي يتم تناوله يجب أن يكون ذا قيمة غذائية عالية، بمعنى أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وكذلك البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات وكمية منخفضة من السكر المضاف والصوديوم والدهون المشبعة.”

وأكد أنه يجب على الجميع أن يكون على دراية بأن الأطعمة مثل المعجنات ولحوم اللانشون والبسكويت، تحتوي على كمية عالية من الطاقة والدهون المشبعة والصوديوم والسكريات المضافة، كما أن هناك العديد من الأطعمة الأخرى غير المتوقعة الغنية بهذه الأطعمة أيضًا، مثل الوجبات الجاهزة والبسكويت والمشروبات، لذا يجب الحرص على تعلم كيفية قراءة الملصقات الغذائية لزيادة الوعي والقدرة على اختيار الأطعمة المغذية”.

Source almowaten

