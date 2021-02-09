حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية. مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة





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