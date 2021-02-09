المساحة الجيولوجية لـ«عاجل»: حائل منطقة آمنة والصفيحة العربية سبب الهزة الأرضية

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، في تصريحات لـ«عاجل»، أنَّ منطقة حائل تعتبر من المناطق الآمنة والأقل خطورة في الهزات الأرضية. مشيرًا إلى أنَّ الهزة التي حدثت بمنطقة حائل صغيرة على مقياس ريختر.

وأضاف أنَّ فريق العمل في المركز المتخصص بالزلازل والبراكين بــ«حائل» أنهى أعماله في المنطقة، ولخَّصت الدراسة التي قام بها أنَّ السبب الحقيقي للهزة الأرضية هو بسبب تحرك الصفيحة العربية، مما سبَّب إجهادًا على الصدوع القديمة بالمنطقة.