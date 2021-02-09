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بالفيديو..رد " الزامل " على سؤال: " لماذا لا توظفون السعوديين في مصانعكم "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب المهندس خالد الزامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة والصناعية، على سؤال حول سبب عدم توظيف المهندسين السعوديين رغم البطالة.

وقال الزامل خلال برنامج " في الصورة " : " إن مراكز التدريب في المملكة لا تعمل على تدريب المهندسين السعوديين حسب احتياجات سوق العمل وما تطلبه المصانع في المملكة ".

واضاف: " المهندس المتخرج يحق له أن يتم توظيفه " ،معتبرا القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد السعودي.

واقترح الزامل أن يتم تقوية القطاع الخاص في الدولة من ثم الضغط عليه من أجل إتمام عمليات السعودة.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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