15 إجراء للوقاية من كورونا المسجد النبوي يتصدرها تقليل «مرافقي الجنائز»

عدَّد المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري، التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

وقال «العسيري» بمداخلة لإذاعة «الرياض»، إن الرئاسة قامت بعدة جولات؛ لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، وعقدت اجتماعات خرجت بعدها بتوصيات، أهمها رفع مستوى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى التنسيق.

كما تشمل زيادة الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة وتوزيعها في المسجد النبوي، وتطبيق خطط الأزمات والحالات الطارئة وتقليل أعداد العاملين بالحرم القديم وزيادة التهوية في الروضة الشريفة، وتكثيف عمليات التعقيم بمسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كل ساعة.

وتتضمن أيضًا والتنسيق لتوزيع أعداد المرافقين الجنائز بالمسجد النبوي؛ بحيث يكون عشرة مرافقين فقط مع تحقيق التباعد الاجتماعي، وفحص جميع من يدخل الحرم، والتحقق من سلامة الأشخاص عبر تطبيق توكلنا، مع مراقبة الساحات لضمان تحقيق التباعد، وتوعية العاملين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية وفق الأنظمة، وتوفير العدد الكافي من المعقمات ووسائل التعقيم والتطهير.