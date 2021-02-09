بيان رسمي يوضح ملابسات «فيديو المقيمة» ممارسة مهنة الصحة دون ترخيص

قالت وزارة الصحة إنها رصدت مقطع فيديو تم تداوله وأظهر مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين إحدى العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، أثناء وجودها بالمملكة.

وأضافت الوزارة، (في بيان)، أن صحة جدة قامت بالتحقق ومعرفة المركز الذي كانت تعمل به؛ حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من ست سنوات، ويجري حاليًّا التحقيق في كل التفاصيل، وسيتم إصدار بيان لاحقًا يوضح فيه نتائج التحقيقات.

وأكدت الصحة أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة أو تمكين أي مخالف للأنظمة؛ حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية دون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن، وأهابت وزارة الصحة بالجميع لإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على الرقم «937».