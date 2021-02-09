أخبار السعودية اليوم.. غلق10 مساجد بسبب ثبوت حالات كورونا.. و 3إجراءات من وزارة التعليم لـ«محاصرة كورونا»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد غلق 10 مساجد في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19)، فيما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مناطق المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وإلى التفاصيل:

النيابة العامة: تحقيقات مع عصابة حوّلت 593 مليون ريال خارج السعودية

قالت النيابة العامة، اليوم الإثنين، إنها تحقق مع تشكيل عصابي مكون من 12 شخصًا قاموا بتحويل أكثر من 593 مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن إجراءات الضبط والتحقيق التي أمرت بها النيابة العامة في قضية غسل أموال، انتهت إلى اتهام تشكيل عصابي مكون من مواطنة وشقيقها ومواطنين آخرين وثمانية وافدين، قاموا بتقاسم الأدوار فيما بينهم؛ حيث قام المواطنون بإنشاء سجلات تجارية لكيانات تجارية لا وجود لها على أرض الواقع.

غلق 10 مساجد.. ووزارة الشؤون الإسلامية تؤكد ثبوت حالات كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد غلق 10 مساجد في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19)، يأتي ذلك ضمن جهود مكافحة الفيروس؛ حيث أوضحت الوزارة في وقت سابق، أن تحميل تطبيق «توكلنا» شرط إلزامي لدخول الموظفين والمراجعين مقر الوزارة والفروع والأمانات المرتبطة بها بالمملكة، وبينت الوزارة أن توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يؤكد الالتزام بالتدابير الوقائية، وتحقيق التباعد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الجميع.

حالات كورونا النشطة والحرجة بالسعودية.. وزارة الصحة تعلن الحصيلة

قالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إن عدد الحالات المؤكدة في المملكة (370634) حالة، من بينها (2415) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (401) حالة حرجة، ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

إصابات كورونا.. 3 مناطق سعودية تتصدر الحالات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مناطق المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 164 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 80 حالة، لافتة أنه تسجيل 4 حالات وفيات بفيروس كورونا، وتسجيل 298 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361.813) حالة.

خطوات تفعيل «الوضع الحذر» بتطبيق «توكلنا» للوقاية من كورونا

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن خدمة «الوضع الحذر» من التطبيق هي إحدى الخدمات الاحترازية التي ترسل إشعارًا فوريًّا عند اقتراب المستفيد من أحد المخالطين أو المصابين بفيروس كورونا، وبين التطبيق أن آلية تفعيل الخدمة تتضمن الاعتماد على تقنية البلوتوث لاستشعار الأجهزة القريبة من صاحب الجهاز، وتساعد على احتواء الفيروس بأن ترسل للمستخدمين رسائل تنبيه عند مخالطة المصاب بالفيروس أو المشتبه بإصابته.

وزارة الصحة تنبه لـ«ضرورات» المرحلة الحالية في مواجهة مخاطر كورونا

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتابع «متحدث الصحة»، عبر حسابه بموقع تويتر، «في المرحلة الحالية يجب التقيد والالتزام بالتعليمات التي صدرت لحمايتنا جميعًا -بإذن الله- وليست المسؤولية بأن يحمي الإنسان نفسه فقط، وإنما يحمي أحبابه وأسرته والمجتمع.. لا تجامل على حساب صحتك».

مصادر «عاجل»: 3 إجراءات من وزارة التعليم لـ«محاصرة كورونا»

قالت مصادر «عاجل»، اليوم الإثنين، إن وزارة التعليم شرعت في تطبيق 3 إجراءات لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، وتتضمن إجراءات وزارة التعليم: تفعيل تطبيقي: «توكلنا» و«تباعد»، من قبل الجميع في مداخل مقرات العمل التابعة للوزارة، كما تشكل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ولبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات والمصافحة، وفي السياق نفسه شددت الوزارة على الالتزام بالنظافة العامة وغسل اليدين والتعقيم وإتباع جميع الإجراءات الاحترازية الموصى بها.

المعونة الشهرية لذوي الإعاقة.. وزارة الموارد البشرية توضح آلية التقديم

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية رفع طلبات المعونة الشهرية للمعاقين، عبر خدمة «خدمـة تقييم الإعاقة»، وذلك لإرفاق إرفاق التقرير الطبي المطلوب (لإثبات الحالة)، وقالت الوزارة: إنَّ المستفيد يمكنه إرفاق التقرير الطبي عبر خدمة تقييم الإعاقة، وفي حالة قبول طلب تقييم الإعاقة يمكن لمستفيد التأهيل الشامل، يتم التقديم على الإعانة المالية في حال تم استيفاؤه لشروط الاستحقاق.

طريقة الإبلاغ عن وقائع الفساد.. نزاهة توضح الخطوات

بينّت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة، آلية وطرق وخطوات تقديم بلاغ عن واقعة أو حالة فساد، موضحة طرق التواصل مع الهيئة، وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمة تمنح الحق الكامل لأي شخص أن يقدم بلاغًا عن أي حالة يعتقد أنها فساد، وستعمل الهيئة على التحقق من الحالة إذا كانت تقع تحت مسؤوليتها، أو تحيلها إلى جهات رقابية أخرى المباحث الإدارية، أو هيئة الرقابة والتحقيق.

أصحاب فيديو «المشاجرة الجماعية» بجدة يسقطون في قبضة الشرطة

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه تم إلقاء القبض على المشاركين في المشاجرة الجماعية بأحد الأحياء السكنية في جدة، وقال متحدث الشرطة: إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من تحديد هوياتهم وإلقاء القبض عليهم.

«طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران، وتكون ضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة، كما توقع «مركز الأرصاد»، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

«أبشر» للعمالة المنزلية: 4 خطوات لتحميل تطبيق «توكلنا»

أوضحت منصة أبشر، خطوات لتحميل تطبيق توكلنا للعمالة المنزلية من خلال منصة أبشر أفراد، وقالت المنصة، عبر حسابها بموقع «تويتر»، إنَّ تحميل التطبيق للعمالة المنزلية يكون بدخول المستفيد لحسابه بمنصة أبشر أفراد، واختيار أيقونات: «خدماتي، الخدمات العامة، تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا».

4 خطوات لإصدار أمر زيارة أو حضانة عبر «ناجز»

أوضحت منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، متطلبات وشروط وآلية إصدار أمر زيارة أو إصدار أمر حصانة عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية، وكشفت منصة ناجز، عن أن خدمة إصدار أمر زيارة أو حضانة تتيح للمستفيد طالب التنفيذ من طلب إصدار أمر الزيارة أو الحضانة؛ لضمان حقه الشرعي المنصوص عليه في السند التنفيذي.

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