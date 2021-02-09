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العاصفة دآرسي تعطل السير والمواصلات في بريطانيا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

العاصفة دآرسي تعطل السير والمواصلات في بريطانيا

إغلاق المدارس ومراكز التطعيم ضد فيروس كرونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أدّى تساقط الجليد بكثافة والعاصفة دآرسي، يوم أمس الاثنين، إلى تعطيل حركة السير والمواصلات وإغلاق المدارس ومراكز التطعيم ضد فيروس في أجزاء واسعة من بريطانيا.

العاصفة دآرسي: 

وأصدر مكتب الأرصاد الجوي تحذيرًا شديدًا جراء قدوم العاصفة لمناطق نوتنغهامشير وشيفيلد ولينكولنشاير، فيما جرى تعميم تحذيرات من “الدرجة الثانية” لمعظم أنحاء إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وتوقع المكتب أن يستمر تساقط الجليد وانخفاض درجات الحرارة حتى مساء غدٍ الأربعاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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