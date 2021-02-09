العاصفة دآرسي تعطل السير والمواصلات في بريطانيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أدّى تساقط الجليد بكثافة والعاصفة دآرسي، يوم أمس الاثنين، إلى تعطيل حركة السير والمواصلات وإغلاق المدارس ومراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في أجزاء واسعة من بريطانيا.

العاصفة دآرسي:

وأصدر مكتب الأرصاد الجوي تحذيرًا شديدًا جراء قدوم العاصفة لمناطق نوتنغهامشير وشيفيلد ولينكولنشاير، فيما جرى تعميم تحذيرات من “الدرجة الثانية” لمعظم أنحاء إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وتوقع المكتب أن يستمر تساقط الجليد وانخفاض درجات الحرارة حتى مساء غدٍ الأربعاء.

