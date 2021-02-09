شكرا لقرائتكم خبر عن «مقدمة في الأمن السيبراني» بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس دورتها التدريبية بعنوان «مقدمة في الأمن السيبراني» بهدف تقديم التوعية المجتمعية في هذا المجال ومواكبة متطلبات العصر والمساهمة بفاعلية في دعم المعرفة الرقمية في المجتمع بتوعية أفراده وتطويرهم، وهو أحد الأهداف الرئيسة لكلية علوم الحاسب والمعلومات. وناقشت الدورة أساسيات الأمن عبر الإنترنت، وطرق حماية البيانات والخصوصية عبر الإنترنت، وأنواع البرامج الضارة والهجمات الإلكترونية، وكيفية قيام المؤسسات بحماية نفسها ضد الهجمات الإلكترونية، واستكشاف الخيارات المهنية في مجال الأمن السيبراني.