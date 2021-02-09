شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرة حوثية استهدفت المدنيين بالمنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس «الإثنين» من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

من جانبه أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار «مفخخة» باتجاه المملكة، تم اعتراضها وتدميرها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وشدد العثيمين على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وجدد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.