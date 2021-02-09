شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي: لقاء «المؤسس» وروزفلت.. حجر أساس الشراكة الإستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة السفير جون أبي زيد، أن اللقاء التاريخي بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والملك عبدالعزيز قبل خمسة وسبعين عامًا على متن البارجة الأمريكية يو إس إس كوينسي في 14 من فبراير لعام 1945 ببحيرة المرة الكبرى، في جمهورية مصر العربية مثَّل حجر الأساس للشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين وقفت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب لمواجهة التهديدات المشتركة للبلدين ولرسم مستقبل العلاقات الثنائية والتي عملت على تنمية فرص الازدهار والنمو الاقتصادي في كلا البلدين واللذين قاما ببناء جسور التواصل والصداقة وذلك من خلال المساعي المشتركة وتوفير برامج تبادل لا تحصى، جاء ذلك خلال احتفال القنصلية الأمريكية بجدة بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الثنائية الأمريكية السعودية في ميناء جدة.