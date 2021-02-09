شكرا لقرائتكم خبر عن 938 جولة رقابية على مجمعات الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الهيئة الملكية بالجبيل خلال الأسبوع الماضي، 938 جولة رقابية على المراكز والمجمعات التجارية بمدينة الجبيل الصناعية، لمتابعة مدى التزام المراكز والمجمعات التجارية ومرتاديها بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتفعيل تطبيق «توكلنا» للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت عن تحرير 55 غرامة مالية، وإغلاق 4 مرافق تجارية لمخالفتها الاشتراطات الاحترازية.

وقال مدير إدارة خدمات الأملاك بالجبيل فالح الهاجري إن الحملات الميدانية مستمرة بمساندة من الجهات الأمنية، وبلا توقف كجزء من المسؤولية للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن وللتحقق من التزام أصحاب المحالّ بالقرارات المنظمة لعملها في ظل جائحة كورونا.

وأكد الهاجري أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، وأن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وأن سلامة المجتمع أولوية قصوى.