اخبار السعوديه

دوائر لـ«التباعد الجسدي» بالواجهات البحرية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن دوائر لـ«التباعد الجسدي» بالواجهات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت أمانة المنطقة الشرقية مواقع لجلوس المتنزهين في الحدائق العامة والمتنزهات والواجهات البحرية، من خلال علامات تتضمن مسافة آمنة وتحقق التباعد الجسدي الآمن، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «»، كما أغلقت مجموعات ألعاب الأطفال احترازيا، وذلك ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في المنطقة لتطبيق أقصى درجات التدابير الخاصة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مشددا على أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في أعمال الأمانة وجميع البلديات التابعة لها.

وذكر أن الأمانة تنفذ حملات مشتركة على المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي وكافة الأسواق التجارية، ومنافذ البيع، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من تطبيق قرار وقف الجلسات الداخلية في المطاعم والمقاهي والاقتصار على الطلبات الخارجية، وفقا للقرارات والتوجيهات الصادرة. ولفت إلى أن الأمانة شكلت فرقا مختصة من جميع الإدارات المختصة في الأمانة للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات والرفع بالتقارير اليومية عنها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا