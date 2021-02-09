شكرا لقرائتكم خبر عن أحدها بالدمام.. إغلاق 10 مساجد «احترازيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم بعد إصابة مدير الإدارة و6 من الموظفين بفيروس كورونا ، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.

وبينت الوزارة أنها باشرت خلال يومين إغلاق خمسة مساجد بمنطقة الرياض ثلاثة منها بمحافظة حريملاء وواحد في كل من الأفلاج والدلم، كما أغلقت مسجدا بمحافظة المندق بالباحة، ومسجدا بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وثلاثة مساجد بالحدود الشمالية بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر ما بين ٢٤ ساعة إلى ٤٨ ساعة، ويقوم الفرع في المنطقة وإدارات المساجد بالمحافظات عبر شركات وطنية متخصصة بأعمال التعقيم وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهام.

ودعت الوزارة المصلين للأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم وللمصلين من الوباء.