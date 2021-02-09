شكرا لقرائتكم خبر عن 230 مخالفة «تكدس» بأسواق حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أسفرت الجولات الرقابية التي تنفذها أمانة حفر الباطن، ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عن إغلاق 294 محلا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية.
وكشف التقرير اليومي للمنجزات البلدية لمكافحة الجائحة، عن تسجيل 109 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بـ «كوفيد-19» في الأسواق والمراكز الصحية، إضافة إلى رصد 230 مخالفة للتكدس بالأسواق المركزية.
ولفت التقرير إلى عدم تسجيل أي مخالفات للتكدس بمساكن العمالة، فيما أشار إلى إغلاق 3 أنشطة بسبب وجود 3 حالات إصابة مؤكدة بـ «كوفيد-19»، وإغلاق 2 آخرين بسبب وجود حالات اشتباه.