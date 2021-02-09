شكرا لقرائتكم خبر عن 230 مخالفة «تكدس» بأسواق حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجولات الرقابية التي تنفذها أمانة حفر الباطن، ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، عن إغلاق 294 محلا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية.

وكشف التقرير اليومي للمنجزات البلدية لمكافحة الجائحة، عن تسجيل 109 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بـ «كوفيد-19» في الأسواق والمراكز الصحية، إضافة إلى رصد 230 مخالفة للتكدس بالأسواق المركزية.

ولفت التقرير إلى عدم تسجيل أي مخالفات للتكدس بمساكن العمالة، فيما أشار إلى إغلاق 3 أنشطة بسبب وجود 3 حالات إصابة مؤكدة بـ «كوفيد-19»، وإغلاق 2 آخرين بسبب وجود حالات اشتباه.