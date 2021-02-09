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230 مخالفة «تكدس» بأسواق حفر الباطن

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الدمام - شريف احمد - أسفرت الجولات الرقابية التي تنفذها أمانة حفر الباطن، ضمن جهودها للحد من انتشار ، عن إغلاق 294 محلا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية.

وكشف التقرير اليومي للمنجزات البلدية لمكافحة الجائحة، عن تسجيل 109 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بـ «كوفيد-19» في الأسواق والمراكز الصحية، إضافة إلى رصد 230 مخالفة للتكدس بالأسواق المركزية.

ولفت التقرير إلى عدم تسجيل أي مخالفات للتكدس بمساكن العمالة، فيما أشار إلى إغلاق 3 أنشطة بسبب وجود 3 حالات إصابة مؤكدة بـ «كوفيد-19»، وإغلاق 2 آخرين بسبب وجود حالات اشتباه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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