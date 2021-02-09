شكرا لقرائتكم خبر عن 571 عملية طارئة بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 7553 مراجعا من خدمات قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة والمبذولة لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.

وأوضح تقرير صادر عن صحة جدة، أن المستشفى أجرى خلال الفترة نفسها ما يقارب 711 عملية تنوعت ما بين خطيرة إلى متوسطة وخفيفة، وفي مختلف التخصصات الطبية، وبلغ عدد العمليات المجدولة 140 عملية، في حين بلغ عدد العمليات الطارئة 571 عملية، أما عدد جراحات اليوم الواحد فبلغت 309 عمليات، كما أجرى المستشفى 159 عملية ولادة، منها 97 ولادة طبيعية، و62 عملية قيصرية خلال الفترة نفسها.