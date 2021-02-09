شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتطويع الذكاء الصناعي صحيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مذكرة تفاهم مع فيليبس العالمية، بهدف تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نظام الرعاية الصحي في المملكة بما ينسجم مع مستهدفات الرعاية الصحية في رؤية المملكة 2030.

وأوضح وزير الصحة د. توفيق الربيعة أن الاتفاقية ستعمل على التوسع في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي سعياً للارتقاء بخدمة المواطن والمقيم في مختلف المجالات الطبية، بما يُسهم -بإذن الله- وبشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية 2030، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع «سدايا» للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفد الجهود المحلية والعالمية المشتركة لتكوين منظومة معرفية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة الصحية والتشغيلية بهدف تطوير حلولٍ متكاملةٍ تسهم في تحسين أداء وإنتاجية نظم الرعاية الصحيّة والارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال من خلال تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي د. عبدالله الغامدي أن المملكة تشهد اليوم تحت مظلة رؤية السعودية 2030، نهضةً تنموية في جميع المجالات، يأتي في مقدمتها المجالات التقنية؛ وفي «سدايا» نسعى ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى تحقيق الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي عبر دعم تطبيقاتها في جميع القطاعات ذات الصلة.

وأفاد بأن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من جهود «سدايا» في تعزيز التقنيات المتقدمة في القطاع الصحي، ودعم تبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية، التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي، وإيجاد فرص عمل جديدة، والارتقاء بالاقتصاد الوطني ليكون من ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

ولفت المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي د. ماجد التويجري إلى أن خطة التعاون بين «سدايا» وفيليبس ستركزان على 5 مجالات رئيسة منها توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحيّة، وإقامة مركز معرفي للذكاء الاصطناعي يهدف للارتقاء بمستوى المهارات والخبرات الوطنية، وإعطاء الأولوية لتطبيق حلول التكنولوجيا الصحيّة، التي توظّف الذكاء الاصطناعي في مسارات العمل الصحي.