شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إزالة للمطبات العشوائية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية الطائف الجديد الفرعية، حملة لإزالة المطبات العشوائية من أحياء الطائف الجديد ضمن حملتها للتخلص من المطبات العشوائية، التي أنشأها مواطنون في الشوارع بشكل غير نظامي، ما يؤثر على حركة السير بالشوارع، ويلحق الضرر بالمركبات العابرة.

وحذرت الأمانة المخالفين بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم مع تكليفهم بإزالة المخالفة، لافتة إلى أنها أزالت مطبات غير مطابقة للمواصفات وتعليمات السلامة المرورية، وذلك في عدد من الأحياء والشوارع.

ووضعت الأمانة مؤخرًا مهدئات سرعة ذات مواصفات خاصة في بعض الشوارع، التي تم تحرير الحركة المرورية بها، وجارٍ العمل على دراسة عدد من مواقع ذات حركة مرورية عالية لتعزيز وسائل السلامة المرورية، بما يضمن مرونة وسلامة عبور المشاة وانسيابية التدفق المروري.