شكرا لقرائتكم خبر عن 23 دورة تدريبية بجامعة بيشة «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة بيشة الخطة التشغيلية التدريبية لبرامج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، متضمنة 23 دورة تدريبية «عن بعد»، تقام خلال المدة من 26 جمادى الآخرة - 18 شعبان 1442هـ، وتستهدف أعضاء هيئة التدريس والقيادات في الجامعة في إطار تنمية كفاءاتهم بما يتناسب مع أعمالهم الإدارية ومجالاتهم الوظيفية.

وتشتمل الخطة التدريبية على تنفيذ 7 دورات ضمن برنامج تطوير القيادات الأكاديمية «قيادات»، و8 دورات ضمن برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس «إمداد» تحتوي على موضوعات منها: أساسيات الأمن السيبراني، والمسؤولية المجتمعية لعضو هيئة التدريس المفهوم والتطبيق، وتفعيل دور الطالب في العملية التعليمية.

وتتضمن الخطة تنفيذ 8 دورات ضمن برنامج «اعتمد» لتأهيل منسوبي الجامعة للاعتماد البرامجي تحتوي على موضوعات منها: مراجعة تقرير البرنامج الأكاديمي/ التعليمي، ودليل نظام إدارة جودة البرنامج الأكاديمي، ومراجعة تقرير المقرر الدراسي، ومراجعة تقرير الدراسة الذاتية والتقويم الذاتي للبرنامج التعليمي/ الأكاديمي، ومراجعة تقرير قياس مدى التحقق من مخرجات التعلم للبرامج التعليمية.