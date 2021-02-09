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23 دورة تدريبية بجامعة بيشة «عن بعد»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة بيشة الخطة التشغيلية التدريبية لبرامج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، متضمنة 23 دورة تدريبية «عن بعد»، تقام خلال المدة من 26 جمادى الآخرة - 18 شعبان 1442هـ، وتستهدف أعضاء هيئة التدريس والقيادات في الجامعة في إطار تنمية كفاءاتهم بما يتناسب مع أعمالهم الإدارية ومجالاتهم الوظيفية.

وتشتمل الخطة التدريبية على تنفيذ 7 دورات ضمن برنامج تطوير القيادات الأكاديمية «قيادات»، و8 دورات ضمن برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس «إمداد» تحتوي على موضوعات منها: أساسيات الأمن السيبراني، والمسؤولية المجتمعية لعضو هيئة التدريس المفهوم والتطبيق، وتفعيل دور الطالب في العملية التعليمية.

وتتضمن الخطة تنفيذ 8 دورات ضمن برنامج «اعتمد» لتأهيل منسوبي الجامعة للاعتماد البرامجي تحتوي على موضوعات منها: مراجعة تقرير البرنامج الأكاديمي/ التعليمي، ودليل نظام إدارة جودة البرنامج الأكاديمي، ومراجعة تقرير المقرر الدراسي، ومراجعة تقرير الدراسة الذاتية والتقويم الذاتي للبرنامج التعليمي/ الأكاديمي، ومراجعة تقرير قياس مدى التحقق من مخرجات التعلم للبرامج التعليمية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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