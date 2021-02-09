شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 مليون فحص بمختبر مستشفى حراء العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى قسم المختبر بمستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة 1.349.044 فحصاً مخبرياً، وذلك خلال 2020م.

وأوضحت مديرة المختبر وبنك الدم بمستشفى حراء د. دلال فكري أن عدد الفحوصات المخبرية المحولة من أقسام الطوارئ بلغ 425.000 فحص، وأن عدد الفحوصات المخبرية المحولة من العيادات الخارجية 329.950 فحصاً، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية المحالة من أقسام التنويم 590.100 فحص، وبلغ عدد الفحوصات بقسم فحص ما قبل الزواج 3994 فحصاً مخبرياً.

وأشارت إلى أن قسم المختبر يجري العديد من الفحوصات المخبرية كدلالات الأورام، والكيمياء الحيوية، والطفيليات، والبكتيريا، والهرمونات وفحوصات الأنسجة وبعض فحوصات المناعة والفيروسات، إضافةً إلى فحص أمراض الدم، كما نفذ قسم المختبر خلال العام الماضي 4 حملات تبرع بالدم، تم خلالها استقبال 322 متبرعاً.