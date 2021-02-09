شكرا لقرائتكم خبر عن 685 جولة رقابية على المحلات بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس الأول، 685 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا

وأوضحت الأمانة أن الحملات الرقابية أسفرت عن إغلاق ‏العديد من المحلات بعضها احترازياً وبعضها مخالفاً لاشتراطات السلامة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى، بالإضافة إلى رصد 57 مخالفة لعدم وجود تراخيص وتغريم بعض المطاعم لعدم ‏النظافة وسوء التخزين ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.‏

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق «بلدي 940».