شكرا لقرائتكم خبر عن 356 إصابة جديدة بـ«كوفيد 19».. الرياض في الصدارة بـ 108 حالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تصدرت العاصمة الرياض قائمة حالات كورونا الجديدة أمس (الاثنين) بـ (108) إصابات وتلتها جدة بـ (26)، الدمام (21)، مكة المكرمة (17). وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 356 إصابة جديدة بالفايروس، فيما تم رصد تعافي 298 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقاً لإحصاء الصحة ليوم أمس بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 370.634 حالة، بينها 2415 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، 401 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 361.813 حالة، وإجمالي الوفيات 6406 حالات وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.62%، ونسبة الحالات النشطة 0.65%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وجاءت منطقة الباحة بالمرتبة الرابعة في الإصابات بـ (18)، منطقة عسير (10)، منطقة المدينة المنورة (7)، منطقة جازان (6)، منطقة نجران (5)، منطقة القصيم (5)، منطقة الجوف (5)، منطقة الحدود الشمالية (4)، منطقة حائل (4)، ومنطقة تبوك (1). أما أعلى المدن تسجيلاً لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (89)، جدة (22)، الدمام (21)، مكة المكرمة (15)، الخرج (12)، الخبر (9)، الطائف (7)، الجبيل (7)، القطيف (7)، الهفوف (6)، ضرما (6)، المدينة المنورة (5)، خميس مشيط (5)، الظهران (5)، حائل (4)، الدلم (4)، ينبع (4)، بقيق (4)، وادي الدواسر (4).