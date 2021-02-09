شكرا لقرائتكم خبر عن أمانات وبلديات المناطق تلاحق التجاوزات في الأحياء والحارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانات وبلديات المناطق 208 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، كما تم رصد 405 مخالفات للإجراءات الاحترازية،

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله خميس الزايدي أنه تم الوقوف على 779 محلاً متعلقاً بالصحة العامة، بمشاركة 142 مراقباً صحياً لمتابعة أعمال القطاع البلدي.

ونفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بوكالة البلديات جولات تفتيشية للحد من انتشار فايروس كورونا، أسفرت عن إغلاق 21 وتغريم 61 محلاً مخالفاً بمكة المكرمة.

وفي محافظة جدة، أغلقت أمانة المحافظة،أمس، 103 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، شملت عدداً من المراكز الكبرى.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 877 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية رصدت خلالها 183 مخالفة، وشملت الجولات متابعة المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.

وفي نجران، أغلقت الأمانة أمس، 5 منشآت تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فايروس كورونا، وذلك خلال جولة رقابية ميدانية.

وشدّد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة الجميع.

وفي حائل، نفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس 685 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة وأسفرت حملاتها الرقابية عن إغلاق ‏العديد من المحلات بعضها احترازياً وبعضها مخالفاً لاشتراطات السلامة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى، إضافة إلى رصد 57 مخالفة لعدم وجود تراخيص وتغريم بعض المطاعم لعدم ‏النظافة وسوء التخزين ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.‏

وفي الباحة، نفذت أمانة منطقة الباحة 1286 جولة رقابية أمس، أسفرت عن إغلاق 73 منشأة تجارية، وتحرير 155 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى إصدار 32 مخالفة للتدابير الاحترازية أمس.

وفي محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أغلقت خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية أمس، 6 منشآت تجارية مخالفة، وتحرير 10 مخالفات للإجراءات الاحترازية.