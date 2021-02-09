شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة يُطلق خدمات منصة «أمن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن المشحن، خدمات منصة الأمن العام «أمن» التي يُمكن من خلالها الاطلاع على الوقوعات اليومية والاستعلام عن القضايا الجنائية.

واستمع الأمير فيصل لشرح وافٍ عن خدمات المنصة التي ستُساهم في التحول الإلكتروني في كافة الأعمال بين إمارة وشرطة المنطقة، وتُمكّن المختصين من استعراض الحالات الجنائية بشكل لحظي، والبحث والاستعلام الفوري عن القضايا الجنائية والإجراءات المُتخذة بشأنها، دون الحاجة للمُكاتبات الورقية.

يُشار إلى أن مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أسهم في توفير الربط الإلكتروني بين منصة أمن وإمارة المنطقة، وفق أعلى درجات الحماية والخصوصية التي تمكن الإمارة من مُتابعة تقدم القطاعات الأمنية في أدائها ودعمها للوصول لأهدافها الإستراتيجية الأمر الذي يُسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الأمني بالمنطقة.