شكرا لقرائتكم خبر عن ردم 5 آبار مكشوفة بالقنفذة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ردم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة 5 آبار مكشوفة بالمظيلف، وذلك بمشاركة إمارة المحافظة والدفاع المدني والبلدية.

ويأتي هذا الردم ضمن الجولات الرقابية لكل ما يتعلق بسلامة المياه الجوفية، والوقوف على بلاغات الآبار المهجورة والمكشوفة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي أن الوزارة أتاحت نظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية.