السعودية | بلينكن: ملتزمون بأمن السعودية وسنسعى لإنهاء الحرب في اليمن

شكرا لقرائتكم بلينكن: ملتزمون بأمن السعودية وسنسعى لإنهاء الحرب في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن في تصريحات صحفية الاثنين إيران بالتنصل من التزاماتها.

وقال في مقابلة مع قناة "سي. إن. إن" الاثنين أنه إذا عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي وامتثلت لبنوده "فسنفعل الشيء نفسه".

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة سوف "تعمل مع حلفائها لمحاولة التوصل إلى اتفاقية أطول وأقوى" من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تشمل برنامج إيران للصواريخ البالستية وسلوك طهران المزعزع لاستقرار المنطقة.

من المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق النووي في فيينا في 2015

وحول الملف اليمني، تعهّد وزير الخارجية الأميركي بالدفاع عن السعودية وحماية أمنها. وقال إن أميركا "ملتزمة بالدفاع عن أمن السعودية".

كما أكد بلينكن أن "الولايات المتحدة سوف تتولى دوراً رائداً في محاولة إنهاء الحرب في اليمن".

في سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الأميركية في المقابلة دعمه لإسرائيل، كاشفاً عن مكالمة أولية أجريت بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الفترة الانتقالية.

بلينكن في المقابلة مع شبكة "سي. إن. إن"

وشدد بلينكن على أنه يعتبر "القدس عاصمة إسرائيل"، كما رأى أن "هضبة الجولان مهمة لأمن إسرائيل" في ظل بقاء بشار الأسد في السلطة بسوريا.

وفي الملف الروسي، قال بلينكن إن "استخدام روسيا سلاحاً كيمياوياً" لمحاولة "اغتيال" المعارض الروسي اليكسي نافالني هو "خرق لمعاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية".

وفي الملف الصيني، أكد وزير الخارجية الأميركي أن "وضع حقوق الإنسان والديمقراطية هي في قلب سياستنا الخارجية خصوصاً فيما يتعلق بتعامل الصين مع هونغ كونغ وأقلية الأويغور المسلمة".