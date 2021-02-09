شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الصحة بشأن مدة استمرار إجراءات مواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وصف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، مواجهة فيروس كورونا بأنها حرب يخوضها العالم ضد هذا الفيروس، بعدما فقد الملايين أرواحهم، مشيرًا إلى أهمية البقاء على حذر واستمرار الإجراءات الاحترازية حتى آخر يوم يشهد إعلان تجاوز الجائحة

وأضاف العبدالعالي إن المجتمع بعد رؤيته للأرقام المنخفضة للإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ومع توافر اللقاحات البعض أعتقد أن الجائحة انتهت.

وأكد أن فيروس كورونا ما زال موجودًا، بينما عاد البعض ونتيجة تسرب شعور خاطئ إليه، عاد للتجمعات العائلية ومناسبات الزواج والعزاء والمطاعم والأسواق، بينما المعركة لم تنتهي.