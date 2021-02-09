شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يروي تفاصيل مثيرة حول إعادة تزويج والده ووالدته بعد انفصالهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المواطن تركي محمد صدقة، عن تفاصيل إعادة تزويج والده ووالدته بعد انفصال دام 16 عامًا يوم الجمعة الماضية، قائلا إن الفضل يرجع في المقام الأول إلى زوجته التي ساعدته في ذلك.

وأضاف تركي صدقة، خلال حديث مع برنامج " الراصد "، أنه واجه صعوبات عديدة لإعادة والده ووالدته مجددًا، لا سيما من ناحية والدته التي كانت تعاني نفسيًا.

ورأت الأم افتخار حسن، أن أولادها عانوا معها لا سيما " تركي " وزوجته التي كانت تلح عليها بشكل مستمر، مؤكدةً أن زوجها غير مصدق عودتهما إلى بعضهما من جديد ويقول " حلم ولا علم ".

وأبدى المواطن محمد صدقة أبو تركي، سعادته البالغة بعودته من جديد إلى زوجته بعد الصلح بينهما عن طريق أولاده، موضحا أنه لن يتزوج الثانية لأن " ضربتين بالراس توجع ".