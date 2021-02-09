كيف تختار أفضل فنادق في القاهرة ؟

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أشهر فنادق القاهرة:

القاهرة المدينة التي لا تنام بصخبها وحيويتها والتي تجمع بين عبق التاريخ وتطلعات الحاضر، ففيها أكثر المواقع السياحية جاذبية للسياح من بين جميع المدن المصرية، لذا يتطلب التفكير في كيفية اختيار مكان إقامة تحقق المتعة والراحة كما ترغبون .

وهنا سوف نعرض لكم أشهر الفنادق الموصى بزيارتها في مدينة القاهرة .

فندق وكازينو النيل ريتز كارلتون القاهرة:

بموقعه المميز على كورنيش النيل وإطلالته الراقية على المتحف المصري وميدان التحرير، يعتبر هذا البرج الشاهق من أفخم وأفضل وأرقى أماكن الاقامة في القاهرة .

يتميز الفندق بمجموعة كبيرة من الغرف والأجنحة التي اكسبها الديكور العصري مزيد من الفخامة واكسبتها الاطلالات البانورامية على نهر النيل مزيد من الجاذبية والجمال .

هذا بالاضافة الى الخدمات المميزة ووسائل الراحة والترفيه في الغرف والاجنحة حيث بإمكانكم ممارسة الانشطة الرياضية في صالة اللياقة البدنية والتمتع بأرقى مناطق الجلوس واستخدامكم المجاني لخدمة الواي فاي .

يقدم فندق وكازينو النيل ريتز كارلتون القاهرة خيارات متعددة من الطعام لزواره ففيه تسعة مطاعم تقدم أطعمة متنوعة شرقية وغربية ومن مختلف أنحاء العالم .

استمتع بكوب من القهوة وأنت تشاهد أروع معالم القاهرة السياحية، وذلك من غرفتك الخاصة والتي تحوي كذلك على شاشة عرض مزودة بقنوات فضائية لتستمتع بمتابعة برامجك المفضلة .

هذا بالإضافة الى الميزة المهمة وهي وجود حمام خاص بلوازم استحمام مجانية يوفرها الفندق .

تمتع عزيزي السائح بجو من الراحة والإسترخاء وأوقات التشمس في ابهاء الفندق وحدائقه ومسبحه الخارجي.

كل ذلك علاوة على ما يقدمه على ما يوفره الفندق من خدمات وميزات كإحتوائها على موقف مجاني لسيارات النزلاء .

يقدم الفندق خدمات وعناية بالبشرة

خدمة الفندق متوفرة على مدار الساعة .

فندق فيرمونت نايل سيتي:

يعتبر هذا الفندق من أفخم وأهم فنادق القاهرة ذات الخمس نجوم ويقع في أبراج نايل سيتي بجوار نهر النيل ويتميز هذا الفندق بإطلالته الخلابة على القاهرة ومنطقة الأهرامات الجيزا بالإضافة لإحتوائها على مسبح خارجي على سطحه .

يضم الفندق غرفاً معزولة تعزل الاصوات، تميزها ديكوراتها وأثاثها الرائعين .

يتوفر في كل غرفة مكتب، وشاشة تلفزيونية، وحمام خاص، يحوي تجهيزات الاستحمام المجانية .

في الفندق ايضاً سبعة مطاعم توفر أشهى وأطيب الأطباق .

فندق وكازينو سوفيتل الجزيرة القاهرة:

يقع الفندق في أحد أرقى أحياء القاهرة وهو حي الزمالك وفي الجزيرة .

التي تواخي بين تراث القاهرة القديم ومعالمها الحديثة، فالفندق يبعد بضع دقائق فقط عن أبرز معالم السياحة في القاهرة ويوفر فرصة للمشي على جانب نهر النيل .

في الفندق حوالي أربعمئة غرفة وجناح تتميز بإطلالات فاتنة على نهر النيل سواء جزئية أو كلية .

تتفرد الغرف بتصميمها العصري الأنيق في الفندق ايضاً مطاعم تقدم مختلف المأكولات العالمية والتي تقدم في مصر، والهندية بالإضافة الى المأكولات المغربية، يحتوي الفندق ايضاً على مركز سبا وصالة اللياقة البدنية والمساج .

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