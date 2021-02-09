5 فوائد لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالمملكة

أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمضامين تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بشأن منظومة التشريعات المتخصصة.

وبيَّن الدكتور اليوسف، أنها ثمرة للمتابعة المباشرة من سموه الكريم، رافعًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على عنايتهما بالبنية التشريعية في المملكة، قائلًا: إن منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلنها ولي العهد في مجال الأحوال الشخصية والإثبات والمعاملات المدنية والعقوبات التعزيرية؛ ستحد من التفاوت في الأحكام القضائية، وتعزز شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية.

وأضاف: إن التشريعات المتخصصة ستسهم في إبراز عمق ومتانة السلطة التنظيمية في المملكة، وتعكس مستوى التقدم والتطور التشريعي فيها، بما يؤكد حرصها الدائم على مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مبينًا أن توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد وبوضوح مبنى هذه التشريعات المتخصصة مع ما قامت عليه هذه البلاد المباركة من استمداد سلطتها من الكتاب والسنة، وبما يكفل استقلال القضاء وتحقيق ضماناته، مع الأخذ بالنظريات القانونية الحديثة وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الصدد ومواكبة المستجدات المتغيرة.

وأشار الدكتور اليوسف إلى أن الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة يعود بعد الله سبحانه لولي العهد، وما قام به من مجهودات تأتي في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية المملكة 2030، لرفع كفاءة الأنظمة وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان، مبينًا أن معرفة الناس بالنظام الواجب التطبيق هي أساس الدولة المدنية في العالم الحديث، وأن هذه التشريعات تقوم على أساس من تحقيق معايير الحوكمة الحديثة، القائمة على أساس الشفافية والمساواة وهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين وترسخ مبادئ العدالة والقيم الإنسانية، مؤكدًا أن هذه التشريعات ستحقق الأمان القضائي العادل لكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة، وتحقيق الأهداف المرجوة من تعزيز الاستثمار والاقتصاد والتجارة.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يعلن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالسعودية