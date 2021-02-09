وزارة الصحة تحدد موعد «المستويات الصفرية» لفيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنَّ الوصول إلى مستويات صفرية (بإصابات كورونا) لا يأتي إلا بعد زوال الجائحة بفترة.

وقال العبد العالي، خلال لقائه المذاع على قناة «السعودية»، إن المجتمع أثبت وعيه تجاه أزمة كورونا منذ بدئها، وقد سجل في ذلك نجاحات طويلة ؛ أما الخلل والتراخي الذي حدث (في تطبيق الإجراءات الاحترازية) فهو خلل عابر، مبديًّا تفاؤله بأن «مجتمعنا يمكن الاعتماد عليه».

وأشار إلى أنَّ العالم لن ينسى جائحة كورونا التي أثرت على حياة مليارات الأشخاص، فالجائحة إحدى الأزمات الكبيرة التي شهدتها البشرية لكنها ستنهض منها بتقدم ونهضة وجوانب معرفية ومكتسبات كبيرة يمكن البناء عليها في المستقبل.

وأضاف، أنَّ إعطاء اللقاحات ليس الأمر المفصلي في تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد؛ بل يجب أن يكون هناك حذر ومجتمع واعي حتى نصل إلى نسبة أمان، منوهًا بأن المملكة دعمت الأبحاث في اللقاحات للمنظمات العالمية وأسهم بلا شك في وصول العالم لما نحن عليه في وجود لقاحات.

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