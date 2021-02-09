وزارة الصحة: نسبة تسارع الإصابات 300%.. نعول على وعي المجتمع

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الأهم (في متابعة مواجهة كورونا)، هو منحنى الإصابات، وحاليًا نشعر بالقلق ونعوّل كثيرا على المجتمع، فرقم الإصابات ليس مهما، فقد تسجل بعض الدول مئات الآلاف لكن في حالة نزول «منحنى الإصابات»؛ فهذا دليل على التوجه الإيجابي.

واستكمل «متحدث الصحة» (خلال حديثه لقناة السعودية): أهم معايير قياس منحنى الإصابات هو جمع عدد المصابين ومقارنتها بالأسابيع الماضية، وقد اقتربنا من 300% في نسبة الإصابات؛ مما يستلزم منا الحذر واليقظة وسرعة التدخل لكي نتمكن من «تسطيح منحنى الإصابات»، مشيرًا إلى استمرار الدعم والجهود من قبل كل الجهات بالخطوط الأمامية (صحية ورقابية وأمنية) لكن لا بد من قيام كل من بالرقابة على نفسه، وهناك أنشطة تمت من دون تفشي للفيروس؛ لأن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تحذر من «الشعور الوهمي» بالأمان: يزيد مخاطر كورونا

إصابات كورونا.. 3 مناطق سعودية تتصدر الحالات الجديدة

وزارة الصحة تنبه لـ«ضرورات» المرحلة الحالية في مواجهة مخاطر كورونا