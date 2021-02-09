السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالقصيم تنفذ 516 جولة ميدانية



بريدة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم 516 جولة ميدانية على الجوامع والمساجد في مدينة بريدة وجميع محافظات ومراكز المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بوزارة الصحة للحد من جائحة

وطبقت الجزاءات بحق غير الملتزمين بالتعليمات؛ حفاظا على صحة المجتمع وسلامته.

// انتهى //

22:55ت م

0221



بريدة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم 516 جولة ميدانية على الجوامع والمساجد في مدينة بريدة وجميع محافظات ومراكز المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بوزارة الصحة للحد من جائحة كورونا وطبقت الجزاءات بحق غير الملتزمين بالتعليمات؛ حفاظا على صحة المجتمع وسلامته.// انتهى //22:55ت م0221

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