الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

مستجدات كورونا ومخالفات المطاعم والمحلات في مؤتمر الصحة اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم موضوعات المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا لليوم الثلاثاء، والمقرر عند الساعة 3:35 مساءً.

مؤتمر الصحة:

ويتحدث في المؤتمر كلٌّ من الدكتور محمد العبدالعالي متحدث وزارة الصحة وأحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين.

ويسلط العبدالعالي خلال المؤتمر الضوء على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، ويعلن خريطة الإصابات الأسبوعية في المملكة والمنحنى الوبائي، وكذلك الإحصائيات ومستجدات اللقاح وكذلك الأوضاع العالمية.

مخالفات المطاعم والمحلات:

أما قطان، فيتحدث عن رصد مخالفات المطاعم والمحلات التجارية وجهود لجنة سكن العمالة، وكذلك يذكر بالبرتوكولات الصحية.



