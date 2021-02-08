موجز الخليج 365 للسياحة.. ثورة في صناعة الطيران وقرار روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

في فبراير من كل عام تشهد مدينة البندقية أحد أشهر الكرنفالات على مستوى العالم، والذي يحظى باهتمام مئات الآلاف من السياح.

بدأت روسيا استئناف رحلات الطيران مع اليونان وسنغافورة، وذلك بعد تعليق رحلات الطيران في إطار إجراءات مكافحة كورونا.

كشفت شركة طيران "كيه إل إم"، الذراع الهولندية لـ"إير فرانس كيه إل إم"،عن أول رحلة تجارية باستخدام وقود تخليقي.

بعد تفشي كورونا، زادت وتيرة رحلات اليوم الواحد أو ما يطلق عليها "day use"، خاصة لمن لا يملكون رفاهية الوقت لقضاء رحلة تمتد لعدة أيام.

