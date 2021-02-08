موجز الخليج 365 للسيارات.. صدمة هيونداي لأبل وطراز فورد الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

بيجو 2008 موديل 2021 من السيارات الجديدة المعدلة وبها 3 فئات مختلفة، وفيما يلي مواصفات وعيوب وأسعار بيجو 2008.

كشفت شركة فورد النقاب عن الإصدار Edition من سيارتها الرياضية Fiesta ST الصغيرة، والذي يتمتع بالمزيد من الأداء.

نفت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية ووحدتها كيا، اليوم الإثنين، إجراء محادثات مع شركة أبل الأمريكية بشأن السيارات ذاتية القيادة.

بعد أن كشفت هيونداي موتورز مؤخرا عن مناقشات مبكرة مع شركات مهتمة بتطوير سيارة كهربائية، نفت اليوم وجود أي محادثات مع شركة أبل.

