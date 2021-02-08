شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: «الشؤون الإسلامية» يُطلق حملة لتطبيق الإجراءات في المساجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان حملة ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد المنطقة، بهدف متابعة مدى التزام المصلين بالإجراءات لحمايتهم من فايروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتأتي هذه الحملة بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فيما سيواصل الفرع جولاته على جميع مساجد وجوامع المنطقة من خلال مراقبي ومسؤولي المساجد.