شكرا لمتابعة خبر عن خطوات لإصدار أمر زيارة أو حضانة عبر " ناجز " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، عن شروط وآلية إصدار أمر زيارة أو إصدار أمر حصانة عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية.

وتضمنت الخطوات: الدخول لخدمة طلب إصدار أمر حضانة/إصدار أمر زيارة, اختيار نوع طلب التنفيذ من قائمة الطلبات، إدخال البيانات المطلوبة، تقديم الطلب.

وأوضحت منصة ناجز، أن خدمة إصدار أمر زيارة أو حضانة تتيح للمستفيد طالب التنفيذ من طلب إصدار أمر الزيارة أو الحضانة؛ لضمان حقه الشرعي المنصوص عليه في السند التنفيذي.

ولفتت منصة الخدمات العدلية الإلكترونية، إلى الاشتراطات والمتطلبات التي يجب استيفاءها للاستفادة من خدمة إصدار أمر حضانة أو أمر زيارة تتمثل في معرفة بيانات المنفذ ضده ووكالة سارية المفعول في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد.